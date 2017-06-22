郵資大漲 民眾都大讚：早該漲了

2017-06-22 20:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕長達26年沒漲的中華郵政國內郵資，交通部已拍板於8月1日調漲，平信郵資將從5元漲為8元，郵票也將從最低的2.5元漲為5元，掛號則擬由25元調整為28元，整體平均漲幅約5至6成，將在明天（23）公告郵資方案，隨著郵資調漲，現行的2.5元與3.5元郵票也將從8月起不再發行。

中華郵政去年虧損30億，光郵務部分就虧損約4億元，在人力成本、物價指數等壓力下，中華郵政原本3年前為了反映成本就打算調整郵資，但交通部希望中華郵政能提出詳細的調漲評估報告並比較他國情況，報告中指出，由於網路的普及與社群網路幾乎已全面進入民眾生活的情況下，一般民眾大多以網路訊息或賀卡取代過去的賀年卡或節日卡片，並且根據統計約8成一般郵件為廣告信件、學校成績單與通知單、帳單等，反而衍生成中華郵政以不敷成本的郵資，變相「贊助」企業廣告，並且考量在企業成本中，郵資支出比例占最小，因此拍板決定於今年8月1日調漲。

「早就該漲了，但更希望調漲的收入能回饋到辛苦的郵差上。」本身是律師的陳姓婦人坦言，現在已幾乎不寄實體信件，對國內郵資調漲無感，但認為中華郵政應該將調漲的郵資提升郵差的薪資福利，甚至擴充郵務人手；從事出版業的鄭姓民眾也支持漲價，「現在什麼都漲，反映成本下，（郵資）沒理由不漲。」