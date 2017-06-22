恆愛院生家屬「反迫遷」 10多人出面抗議

桃園市綜合性身心障礙福利服務中心將改建並回歸原用途，駐內的啟智技藝教養中心院生家屬不願搬遷，出面抗議。（記者陳昀攝）

2017-06-22 22:57

［記者陳昀／桃園報導］桃園市綜合性身心障礙福利服務中心即將改建、轉型，駐內的恆愛啟智技藝中心院生面臨搬遷命運，下午10幾名家屬出面抗議，不滿市府強制轉介至觀音、認為距離太遠，並痛批鄭文燦「五星市長是無良市長」，立委陳學聖也出面關切。

桃園市社會局雖未派員到場，但透過書面聲明否認強制轉介，且指出，39位住民中，已有25位順利轉介、6位初步同意轉介，僅8人將安排於6月底前轉銜至觀音愛心家園。

社會局表示，局長古梓龍已親自向家屬說明轉銜事項，並承諾機構收托後不會輕易將個案轉出，社會局社工也會追蹤、持續關懷。

恆愛自救會會長曾愛嘉指出，社會局6月底要對院生強制安置，但家屬們擔心院生離開恆愛，會得不到好的照顧、最後成為人球，且社會局打算轉銜的觀音愛心家園位處偏鄉及工業區，擔心資源不足、距離過遠。

陳學聖也說，社會局對於院生轉介後的安排沒有實質保障，且昨天家屬到恆愛時，社會局還下令機構，不讓家屬與院生見面，令人心寒。

桃園市身障中心興建於1996年，原規劃為身障者綜合服務地點，隔年增設「恆愛日間托育暨住宿中心」，1998年又委由啟智技藝訓練中心辦理，社會局指出，館內無障礙浴室、廁所空間不足，也無法依性別、功能需求將院生分區照顧，且天井式回字型格局會造成聲音互相干擾，因此決定回歸原用途。

社會局身心障礙福利科科長蘇美惠表示，社會局與啟智技藝訓練中心的合約已經結束，7月1日起就不會再有照護團隊，將再和家屬溝通；觀音的醫療資源已有顯著進步，若家屬仍不滿意，可自行尋覓適當機構，不會干涉，社會局也有針對80幾歲高齡的呂姓家屬安排免費的接送資源。

對於陳學聖及家屬指控社會局下令不讓家屬見院生，蘇美惠解釋說，剛好下午抗議活動時是院生的午休時間，機構又得知家屬想帶院生參與記者會，為了避免情緒、行為上的刺激，造成院生無法預期的行為，才會暫時拒絕帶離院生，但不可能阻止探視，記者會結束後也有家屬入內探視。