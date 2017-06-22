斗六文化路與省中街淹水區 首重清疏下水道

斗六文化路與省中街淹水近20年，市長謝淑亞等人到現場會勘。（記者詹士弘攝）

2017-06-22 22:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市圓環文化路與省中街淹水近20年，斗六市公所與縣府水利處到現場聯合會勘，水利處表示將擴大省中街、文化路口往圓環靠住宅段的雨水收集系統，清疏省中街下水道，另學校污水排放管路在淹水時會冒水出來，學校排水系統也需檢討。

水利處考量社區雨水下水道系統排水量不足及斗高校內排水問題，提出二項立即改善方式，包括學校週邊排水系統進行清淤，斗六高中在文化路旁的210公尺長側溝將加大拓寬，並貫通封鎖點，讓水順利分流，減少排水淤積的風險。

水利處也表示，斗高校內排水與校外排水將進行通盤檢討，會納入斗六市雨水下水道規劃檢討報告，未來會呈給營建署作改善參考；至於斗六高中排水系統整建部分，學校也另外安排時間，邀請立委劉建國前來會勘，以便向中央申請改善經費。

水利處長許宏博表示，斗六高中內排水原設計應往右排至新興大排，但因側溝淤積嚴重，所以左排至圓環，讓淹水更嚴重，要立即改善淹水措施就是清理水溝淤積，讓斗高的內水依原規劃排入新興大排；另斗六高中的紅土在大雨後會被沖刷到校外，易造成附近水溝淤積，代表校園內的排水確實需要檢討改善。