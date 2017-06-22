四川姑娘變台語教師 豬哥亮是啟蒙老師

2017-06-22 20:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕祖籍中國四川省的劉惠蓉從小在台南眷村長大，從完全聽不懂台語到如今成為台語教師，並完成《故鄉·樹子脚》有聲書，啟蒙老師就是婆婆與「豬哥亮」歌廳秀。

這本《故鄉·樹子脚》台語有聲書，由七股樹林社區團隊精心策劃製作，由劉惠蓉以台語寫下，及作家蘇菲亞·劉的圖畫彙整成書，將七股的風土民情，透過圖畫、文字、台語朗讀，將社區裡點點滴滴的古今生活之美，盡在書中音韻裡呈現。

算是「外省第二代」的劉惠蓉，小時候眷村長大，很少接觸台語，因緣際會嫁到安南區「庒腳所在」，成為「台江媳婦」，才逐漸打開學習台語之路。

劉惠蓉表示，因為從小到大都是學唱京戲，平常也都是講國語字正腔圓，婆婆愛看豬哥亮歌廳秀，平日生活娛樂之一，她跟著受感染，雖然有些台詞內容很誇張，在一般外人看來不入流，卻是非常活潑有趣的道地台語，俚語淺顯中有著深厚人情味，她學會「溜台語」，婆婆與豬哥亮可說是啟蒙老師。

她曾經被暗嘲像「咬橘」樣子，不知什麼意思只有傻笑，後來才知這是被訕笑「豬頭」；婆媳間生活對話也鬧出不少笑話，請婆婆「吃飯」，說成「呷噴」（台語餿水）。

劉惠蓉說，因為要跟左右鄰舍互動，不想完全聽不懂台語，激勵她更上進的心，找相關台語文化書籍自己摸索，並參加各種台語培訓課程，愈覺得台語之美，之前有的唱京戲底子也發揮加分作用，語韻之美同樣令人陶醉！