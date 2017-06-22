五福北疆旅遊團車禍 6旅客受傷

2017-06-22 20:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕6月20日出發的五福北疆旅遊團21日在新疆發生車禍，根據觀光局通報，該團為泰元旅行社所招攬的團體，交由五福旅行社出團，團員一共19人，21日下午4時48分左右，在洽庫爾圖附近遊覽車衝出邊坡事故，共有6名旅客受傷，均無生命大礙，目前泰元旅行社也已派人至烏魯木齊處理。該團旅客除3名傷者及2名返台治療旅客外，有1人治療後已出院，加上其餘旅客共14人將於明日繼續行程。

2人明搭機返台治療 另3傷者住院

據旅行社回報，最新處理情形如下：

6名旅客受傷情形（均無生命危險）：1.陳○齡（女57歲，頸椎錯位及肩部骨折），由同團先生高○發（男58歲，左手臂骨折）及領隊（謝建清，合格領隊）陪同，於新疆醫科大學治療中。2.陳○（女67歲，腦震盪），目前於富蘊縣人民醫院住院觀察48小時中。3.黃○蔓（女60歲，臉部挫傷及腰椎受擠壓），已出院。4.魏○成（男69歲，跨骨骨裂）及陳○琴（女58歲，肩關節脫落）2人預計明日先行搭機返台治療。

1人已出院 共14人行程照舊

觀光局表示，招攬該團的泰元旅行社今日已派員至烏魯木齊處理該起意外，出團的五福旅行社已就旅客陳○齡啟動SOS醫療救援，目前醫療小組已與當地醫院取得聯繫商討後續處理事宜。

據五福旅行社回復，該團旅客除3名傷者及2名返台治療旅客外，其餘旅客13人及1名治療後已出院旅客，將於明日繼續行程。另，該團為中國大陸新疆西域國際旅行社有限責任公司負責接待，觀光局已透過台旅會請海旅會請新疆旅遊局囑當地接待社盡力協助。