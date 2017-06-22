老董扶幼長達20年 家扶基金會頒獎表揚

2017-06-22 20:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕公司老董柯男烈、林玉水、陳南通和公職退休的林勝德4人，擔任北高雄家扶中心扶幼委員長達20年，期間林勝德引薦近百名好友加入扶幼委員、助養人、認養人、兒保之友和助學人行列，柯男烈夫婦則募捐2部車子給中心運用，家扶基金會將頒獎表揚他們的善行義舉。

20年前，林勝德擔任公職，深受雙親「張開雙手、與善結緣」的庭訓影響，同時了解到家扶中心是一個補政府能力不及的無量志業，因此加入扶幼委員行列，並曾擔任北高雄家扶中心第13任扶幼主委。

20年來，林勝德引薦了近百名好友擔任扶幼委員，擴及南高、屏東及澎湖家扶中心，另連結相關資源和好友加入助養人、認養人、兒保之友、助學人行列，讓家扶中心在各層面、地方更有亮度及深度。

允鑫五金公司董事長柯男烈，出身清寒，事業有成後，民國85年加入家扶中心扶幼委員行列，結合長年參與國際性社團資源，介紹親朋好友投入扶幼行列，夫妻兩人出錢出力，柯男烈以自己公司名義，捐贈1部兒保車「允鑫號」給家扶中心，太太也號召獅子會獅友們共同捐贈1部「獅緣號」作為中心公務車。

北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，家扶基金會6月25日將在新北市政府多功能集會堂，盛大舉辦一年一度的扶幼表揚大會，20年扶幼委員柯男烈等人和扶幼楷模曾重藏、兒保楷模廖明祥等13人，將公開接受表揚。