男子放藏獒咬狗案 動植物防疫所：可罰3至15萬元

2017-06-22 21:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕「男子放藏獒咬狗案」在網路社群及臉書引起高度關切的，雲林縣動植物防疫所於6月19日接獲檢舉後隨即展開調查，已請飼主臺西鄉民林君於21日到所說明，林君當場坦承犯行，全案將依動物保護法進行裁處。

防疫所人員表示，依動物保護法第20條規定，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。違者依同法第29條第1項第5款規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請家中飼養寵物的民眾應注意相關規範，以免觸法。

防疫所表示，據農委會先前公告，獒犬、比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬及巴西菲勒犬等犬種列為具攻擊性的危險犬隻，飼養上述動物之飼主更應善盡飼主責任，攜帶寵物出外應備妥相關防護措施並由成年人伴同，以保障民眾與動物生命安全。

防疫所表示，調查藏獒咬狗案期間，有台灣防虐、北市長照動物協會等多個民間團體主動提供相關線索並表示關切，經防疫所積極連絡，並依行政程序法請飼主臺西鄉民林君於21日到所說明，林君是領有身心障礙證明的肢障人士，因所飼獒犬未依規定作好必要的防護措施，又礙於行動不便無法即時制止，致所飼養獒犬攻擊其它犬隻受傷，違法事實明確，林君當場坦承犯行，全案防疫所將依動物保護法進行裁處。