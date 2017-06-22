一踢就掀開！ 導盲PU片 反而變路障

PU片黏不牢，許多行人一踢就掀、PU片四處散落。（記者陳昀攝）

2017-06-22 21:35

［記者陳昀／桃園報導］這款施工品質？桃園市養護工程處在人行道上鋪設「導盲防水PU片」，桃園區龍鳳里卻有好幾處貼片黏不住、一踢就掀，「好像蜂蜜黏鬆餅？」令人擔憂協助盲人不成反造成危險；養工處回應說，材質符合營建署規範，可能施工後連日大雨導致黏性不足，經市議員黃婉如反映後，已將該里貼片全數撤除，但採用「防水PU片」而非傳統導盲磚，是為了人行道路平及對輪椅族的友善。

桃園區龍鳳里里長黃進仕近日接獲里民反映，好幾處的人行道鋪設「導盲防水PU片」，卻黏性不佳、一踢就掀，他到現場一看，發現人行道明明是洗石子路面，施工時卻用強力膠黏PU片，「好像鬆餅塗蜂蜜」，根本黏不住。

黃進仕說，因為PU片黏不牢，許多行人一踢就掀、PU片四處散落，連明眼人行經都容易絆倒、受傷，遑論視障者行經時的安全，希望市府要好好思考是否適合。

桃園市養工處長劉軍希回應說，PU片材質符合營建署規格，會將傳統導盲磚改為PU片，是為了推行人行道的「路平」，傳統的黃色導盲磚除了有易碎、易脫落問題外，也有不少身障團體反映對輪椅族不友善；針對里長反映「黏不牢」問題，會要求業者加強施工品質。

養工處橋樑隧道科科長邱建豪進一步解釋說，防水PU片黏貼後至少要封路兩天，讓強力膠在不被碰觸情形下完全乾燥，恰巧上週施工後碰上連日大雨，才會有此情形，目前已將該里PU片全部拆除，重新施作前會再和里長溝通。

邱建豪表示，若要採用傳統導盲磚，必須將路面挖掉重做，且未來維修、拆除都不方便，相較之下PU片的穩定性、活動性都較高，營建屬也正對此研議中，看要如何兩全。

桃園市視障福利發展協進會理事長林方雯表示，視障者行走時用拐杖敲擊導盲PU片、地磚，可藉由不同聲音辨別，但施作品質和動線都要加以注意，才能真正維護視障者的行走權益。