仁愛鄉力行產業道路全線搶通 部落受困危機解除

仁愛鄉投89線力行產業道路翠巒路段大面積崩塌，令人怵目驚心。（圖：吳明德提供）

2017-06-22 21:36

〔記者佟振國／南投報導〕終於搶通了！南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路，本月歷經兩波梅雨重創，包括翠巒等路段嚴重崩塌，柔腸寸斷，歷經20天搶修終於全線通車，發祥、力行、翠華村民暫時解除受困危機，但路況不佳，仍限高底盤與四輪傳動車輛通行為佳，以免「刁車」。

月初首波梅雨災害即造成仁愛鄉力行產業道路指標14至16公里翠巒路段崩塌，加上台8線中橫公路同樣中斷，導致翠巒部落逾200居民受困，道路還來不及搶通，月中第二波梅雨又釀更大災害，包括指標35、49公里等路段也嚴重崩塌，發祥、力行、翠華等3村對外交通受阻，居民苦不堪言。

還好梅雨鋒面遠離，山區連日放晴，縣府加緊搶修，崩塌路段昨天都已恢復通車，但部落居民開車實測，還是不好走，從翠巒部落到霧社至少要2個多小時，建議高底盤與四輪傳動車輛行駛，一般轎車最好不要嘗試，以免「刁車」，否則徒增救援困擾，也影響雙向通行。

縣府工務處長陳錫梧無奈指出，目前崩塌路段的邊坡仍不穩定，只要降雨就可能坍方中斷，近幾年來縣府每年平均花在清除力行產業道路坍方的土石經費至少3000萬元，縣府1年的災害準備金有一半花在力行產業道路，還不包括道路設施復建經費，道路改線避開這5大崩塌路段目前是唯一的辦法。

縣府原民局強調，力行產業道路翠巒部落到紅香溫泉的改線計畫已報行政院公共工程委員會，雖然近6億元的經費已經到位，但相關的會勘審查尚未過關，地方政府也無可奈何。