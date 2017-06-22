玉井青果市場力推這個標章 被抓到2次就「out」

安心標章可以溯源，消費者比較有保證。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-22 22:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的玉井青果市場，每逢檨仔的採收旺季時，單月交易金額高達1.3億元，買氣驚人，今年的觀光客已開始湧進，為杜絕不肖的「埋貨」行徑，提前啟動「安心標章」，本週六開始全面稽查，被抓到濫竽充數，或者遭顧客投訴，查證屬實2次者，就列入拒絕往來戶，施鐵腕把關，有效提升服務品質。

台南農產運銷公司總經理林勝仁說，青果市場內，無論行口、批發商，或者觀光客，多是整簍買賣，以往會出現魚目混珠、填充報紙的埋貨情況，欺瞞消費者，引發交易糾紛，過去投訴無門，推出標章，就是讓黑心賣家無所遁形，敬請民眾採購時要認清楚。

林勝仁表示，消費者買回家後若認為權益受損，可先拍照存證，並立刻向公司反映，依照標章的登記編號與資料，就能溯源到攤商，進行客訴處理，甚至協助賠償，有助於建立優質市場口碑。

林勝仁指出，安心標章推出第4年，農民已深切體認到這是雙贏的做法，5月份受理登記迄今，近2000人申請，本週六台南國際芒果節揭幕，玉井為知名產地，觀光客將陸續湧入，當天開始全面稽查，協助保障消費者權益。

玉井是國內最大的芒果產地市場，由於今年的收成穩定，現在交易已很熱絡，台南農產運銷公司有時還得調派支援人力，才能紓解排隊過磅的情形，因此以往多在7月份才啟動的安心標章稽查，決定提前實施。

林勝仁強調，根據玉井場以往的營運記錄，在芒果採收的7月旺季時，交易總重量超過586萬公斤，金額逾1.3億元，買氣之熱絡，可以想見。