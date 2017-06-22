一餐便當飲料 竟然製造10件以上的垃圾

2017-06-22 22:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一次性用品容易衍生大量廢棄物，台中市環保局長白智榮指出，像外食常使用一次性餐具，每餐可能產生竹筷、筷套、衛生紙、橡皮筋、餐巾紙、飲料杯及杯蓋、餐盒、吸管及吸管套及塑膠袋等超過10件的一次性廢棄用品，垃圾量增加。

今年台中市推動一次性產品減量措施，第1階段1月起市府所屬機關、學校辦活動多已不使用杯水、瓶裝水及購物用塑膠袋，第2階段7月起，台灣大道市政大樓、台中州廳及陽明大樓集會、活動也全面禁用免洗餐具，改用可重複清洗的便當盒，如果落實一年可減少逾千公斤。

一次性用品容易衍生大量廢棄物，環保局長白智榮指出，像外食常使用一次性餐具，每餐可能產生竹筷、筷套、衛生紙、橡皮筋、餐巾紙、飲料杯及杯蓋、餐盒、吸管及吸管套及塑膠袋等有10件以上的一次性廢棄用品，垃圾量增加。

今年初市府推動一次性產品減量措施，7月1日起進一步規範在市政大樓、陽明大樓或州廳開會所需的便當盒，要求使用可重複清洗的用具，減少一次性餐具製造的垃圾，環保局預估全年落實，可比前年104年使用量減少50％，約減少廢棄物量1958斤，降低碳排放量2179公斤。

目前台中市餐飲業者配合可提供不鏽鋼盒裝便當、餐券用餐或共餐打菜方式共10家，環保局指出，其中7家為台灣大道及陽明市政大樓供餐業者，推估每場次30人會議可以減少約2公斤一次性用品垃圾。

全市有197家業者響應減塑，不主動提供塑膠袋，響應減塑，其中60家提供消費者現金折扣或集點贈物等優惠措施；目前全市共有537處餐飲業提供自備餐具優惠，2625家連鎖飲料店業提供自備環保杯優惠。

環保局邀請業者和民眾共同減量一次性產品，自備杯子、餐具，業者也能提供物袋優惠響應，落實自備、重複、少用，相關一次性產品減量訊息與重覆清洗餐具餐廳，可上資源回收網頁「禁用減量帶頭做」%%http://bit.ly/1T8NLNchttp://bit.ly/1T8NLNc查看。