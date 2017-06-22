拚世大運觀光財 北市釋三大利多吸韓客

2017-06-22 22:17

〔記者張議晨／台北報導〕搶賺世大運觀光財！2017台北世大運舉辦在即，北市觀傳局今與華航遠赴韓國行銷，共推旅遊優惠專案，機加酒最便宜只要約8800元台幣起，還釋出三大利多，包括4000份限量台北旅行手札紀念品、雙層觀光巴士搭乘券、插畫設計悠遊卡，及機場捷運2人同行1人免費的1日票卡，總價值相當1億韓圜（約267萬台幣），力邀韓國「歐巴」、「歐逆」到訪台灣，體驗台北之美。

第2屆台韓觀光交流會議今明將在韓國仁川舉辦，北市觀傳局今先於韓國首爾廣場飯店舉辦「FUN TAIPEI，新產品發表會」，除推出多樣台灣旅遊優惠形成外，還邀請上屆光州世大運火炬手梁鶴善於會場現身，為北市宣傳世大運。

獲邀為世大運站台，梁鶴善還笑說，最近韓國到台灣旅遊風氣非常盛行，很多親友甚至推薦他至台北旅遊，因此，他立刻將台北排上旅遊願望清單第1名，還成為他爭取參加本屆世大運的動力。

簡余晏表示，這次赴韓結合世大運推廣台北，推薦韓國客來台逛市場吃水果、台菜熱炒配台啤、拜月老求姻緣、巷弄間尋咖啡香、逛手作市集當文青、浪漫賞花海等，盼透過旅遊生活化，讓韓國旅客到訪台北都能體驗到新鮮事。

簡余晏強調，北市府對韓國市場格外重視，廿八日將前往大邱廣域市傳遞聖火，並邀請大邱市政府及當地旅行業者，參加台北世大運觀光之夜，推廣FUN TAIPEI特色。