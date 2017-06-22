澎湖遊艇生活節開幕 馬公第一漁港轉型遊艇港

馬公第一漁港正式轉型為遊艇港，並舉辦首屆澎湖遊艇生活節。（記者劉禹慶攝）

2017-06-22 21:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公第一漁港正式轉型為遊艇港，亞果公司今日舉辦為期4天的遊艇生活節，邀請全國各地的船主共襄盛舉，迎接澎湖地區首次興建的遊艇碼頭，各式美輪美奐的船艇停泊於港內，縣長陳光復應邀前往剪綵。

首屆澎湖遊艇生活節活動由山水國小擂鼓醒獅開場，包括議員黃春燕、旅遊處長王馨珮、工務處長蔡淇賢、行政處長楊書舜、馬公市代會主席陳永澎、澎管處長方正光、第七海岸巡防總隊長鳳運昇、漁會總幹事蔡月嬌、亞果遊艇租賃股份有限公司董事長侯佑霖、董事莊周文、商業發展研究院董事長許添財、嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚、昇恆昌公司總經理江建廷、悅榕集團台灣區行銷總監殳蓁蓁等貴賓共同剪綵。

陳光復表示，澎湖的海域有八千平方公里，90幾個島嶼，是海洋休憩重要據點，明年也爭取到世界最美麗海灣年會主辦權，將從明年九9月起舉辦一系列活動，包含世界遊艇展、世界美食展、國際鐵人三賽、馬拉松、世界港灣論壇、世界慈善佳麗選美等，有超過100個國家來澎湖。

侯佑霖表示，103年起至今，亞果遊艇公司積極努力作遊艇休憩事業，今年把澎湖第一漁港轉型成為國際級碼頭，成為澎湖觀光的新地標。澎湖遊艇生活節一連4天，分為海上遊程，由亞果遊艇俱樂部帶領船隊，漫遊澎湖海域，舉辦盛大的海上派對。陸上部分，在碼頭周圍，集合當地特色店家，舉辦海洋文創市集，讓民眾體驗各式各樣的遊艇生活文化，感受不一樣的澎湖風貌。

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