三芝住戶遇土石流農田遭殃 質疑坡面墓園排水

民眾質疑坡面上方是否因排水系統或水土保持未做好，而釀土石崩落。（記者李雅雯攝）

2017-06-22 21:47

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市三芝區民眾陳情指出，近年逢雨勢集中快又急時，民宅附近就會遇上大小土石混合泥水崩落的問題，農田遭殃、民宅積水，質疑是坡面上方墓園北海福座未盡排水疏導、水土保持等責任。新北市政府農業局山坡保育科人員今天前往現場了解，認為北海福座目前有施作相關排水管線，部分易積水區塊可再做些水路疏導改善。

民眾李重雄指出，日前雨勢強，上方坡面排水集中，土石流跟著坡面而下，農田和農作物都受損，尤其擔心倘若情況惡化，恐將危及坡面民宅，期待相關單位勘查狀況，解決問題。另位住戶周林柿則說，6月初的雨勢讓水全一股腦兒地由坡面上方往下灌，雞舍積水，淹死了50多隻雞，讓人難過。

農業局山坡保育科人員偕同專業技師現場勘查後指出，北海福座墓園區域有系統性的排水路線，水量是否足以乘載還要另做計算；區域上也還有其他單位的排水管線，積水狀況非全一個單位責任，建議北海福座園區內有局部易積水處，仍可再做些管線引導，避免已經很弱的區塊再因為積水而更弱。北海福座工務部襄理鄭明軒說，將會配合技師建議，再找專業人士現場檢視加設排水硬體的可能性。