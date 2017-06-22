醫病》運動能量突下降會喘、頭暈 恐肺栓塞上身

血管白色處即栓塞處（左圖圓圈處），經治療後，栓塞處血液已經可以流通（右圖圓圈處），改善情況明顯。（記者詹士弘攝）

2017-06-22 22:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕走路突然會喘、會頭暈，量血壓沒問題，抽血及Ｘ光檢查未發現明顯異常，恐怕就是肺栓塞惹的禍，如未及時處理，有10至20%的死亡率，如未即時發現，恐造成猝死。

成大斗六分院心臟內科醫師楊博凱表示，肺動脈血栓多來自週邊深層靜脈血液回流不順或血液較黏稠時，造成大小不一的血栓，這些血栓隨靜脈回流進入肺動脈時就會造成血栓，臨床表現以喘及胸悶為主。.

楊博凱說，肺動脈血栓臨床表現與心肌梗塞類同，但經抽血及Ｘ光檢查都未發明顯異常後，是肺栓塞的機率就很高，利用超音波溶栓治療，可有效降低死亡風險；但部分病患因症狀輕微，就可能錯過黃金治療時間。

斗六一名50歲女性，發現走路會喘、會頭暈，一週後才上醫院就診，經進一步肺部電腦斷層檢查才發現是肺栓塞，經超音波溶栓治療才恢復健康。

楊博凱強調，一般高血壓造成的頭暈，不會伴隨著氣喘、呼吸不順或胸口不舒服的症狀，另外，如平時走路或爬樓梯表現都很正常，但突然運動能量下降，一下子就喘得休息，也必須注意是否是肺栓塞。

「輕微的肺栓塞，有人一輩子不會危及健康，有些人可能猝死。」楊博凱說，因為肺栓塞沒有治療，會持續增加對心臟的負擔，恐造成心衰竭，不得不慎。