新北市參加ICG代表隊授旗 17小將參賽

新北市參加ICG代表隊今天由朱立倫授旗，17小將參賽。（記者翁聿煌攝）

2017-06-22 18:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕2017年國際少年運動會（ICG）將於7月4日至9日在立陶宛舉行，新北市代表隊今天由市長朱立倫授旗，共有17位少年優秀選手，分別參加田徑、游泳、桌球與柔道4個項目，延續去年由新北市舉辦第50屆ICG賽事運動會友的情誼，為台灣爭光。

新北市本屆參賽選手中，田徑種類溪崑國中鄭歆瑩去年贏得女子100公尺銀牌，106年全中運更以11.81秒成績破大會紀錄奪下金牌，是我國首位12秒內跑完100公尺的國中女子選手；光榮國中蔡佳靜去年ICG拿下女子田徑推鉛球項目金牌，106年全中運也以14.21公尺紀錄破大會並取得銅牌。

游泳種類福和國中女子仰式金牌女將陳思綺今年第3度參加ICG，前兩屆ICG分別在50、100、200公尺仰式蟬連金牌得主，106年全中運再度勇奪國女組50、100、200公尺仰式金牌，並以29.38秒成績刷新大會50公尺仰式紀錄，另新泰國中游善云、陳子安、福和國中康耘綺在去年ICG也分別參加女子50公尺蛙式、200公尺自由式及100公尺自由式，分別奪得金牌、銀牌及銅牌佳績；桌球種類海山高中國中部王冠儒去年ICG也在男子桌球單打賽中獲得銅牌，期待今年新北市小將們再次大顯身手，奪得佳績。