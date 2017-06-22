台糖頭前溪養豬場停養延後 30多名臨時工沒頭路

台糖頭前溪養豬場沼氣設備都已經停擺了。（記者葉永騫攝）

2017-06-22 19:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕縣府下令台糖頭前溪養豬場6月底停養確定要延後了。因為還有6000多頭的懷孕母豬和仔豬無法遷移，而豬場停養後有30多名臨時雇員面臨「沒頭路」的命運，縣府發言人黃建嘉表示，豬隻將會逐日減少到零，而養豬臨時雇員的轉業及安置，則希望台糖公司應該妥善處理。

縣府下令台糖頭前溪養豬場在6月底前停養搬遷，台糖公司將所有的大豬全數遷走後，目前剩下無法移動的懷孕母豬及仔豬，預估還有6000多頭，如果強行運送將會造成懷孕母豬及仔豬的死亡，因此基於人道立埸，縣府同意等到可以移動時才進行遷移，也使得停養搬遷的日程必須再延後，預估可能到8月才能完成。

台糖頭前溪養豬場內有30多名的臨時雇員，都是台糖公司與外包公司簽約雇用，到了8月底將全數失去工作，這些臨時雇員多數住在屏東市附近，年紀都是50、60歲，一名盧姓雇員說，在台糖頭前溪場已經10幾年了，原本再工作3年等兒子長大就要退休，沒想到突然要關場了，已經62歲了，那裡再去找工作，縣府的一紙命令就讓30多個員工「沒頭路」，真的欲哭無涙。

縣府發言人黃建嘉表示，頭前溪養豬場停養已經定案，豬隻頭數都會列管，只要能夠移動時就會要求台糖公司遷移，縣府並沒有設定時間表，而臨時雇員的安置和處理，縣府希望台糖公司能夠從優處理或者安置到其他地方工作，不希望直接終止合約不顧雇員的生計，縣府勞工處將會加以關切，必要時也會介入處理。