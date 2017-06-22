雙喜臨門！南投五育高中美展與考照成績亮眼

南投市五育高中圖文傳播科學生幾乎每人都擁有至少1張證照，為本學期學習成果作了最佳驗證。（記者謝介裕攝）

2017-06-22 21:48

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣美術比賽成績出爐，南投市五育高中表現最搶眼，在設計類比賽項目包辦前3名獎項，其中多媒體動畫科學生陳建誠藉寶可夢遊戲，呈現時下許多民眾沒手機幾乎無法過活的「手機控」問題，深獲評審肯定而獲得冠軍，也值得大家省思並引以為戒﹗

南投縣美術比賽區分繪畫、西畫、水墨、書法、版畫、漫畫與平面設計等7大類，縣內各校參與踴躍，五育高中學生則是報名參加設計類，也首度締造單一學校囊括前3名的紀錄，尤以多媒體動畫科高3學生陳建誠的作品最受注目，除利用黑、白顏色產生的視覺效果，透過寶可夢圖象傳達人被限制在空間的概念以外，作品中「傀寶般的誘餌、你會錯過人生會遇到的事物、放下來並且抬起頭，不再沉迷…」等文字描述，無疑也點出時下民眾太過依賴手機，人與人之間友情、親情等日益疏遠、陌生等相關問題，的確也發人省思。

五育高中說，該校可說是南投縣唯一從多媒體影音跨足平面、立體視覺的設計學校，其中，甫成立才2年的圖文傳播科，也不讓多媒體動畫科專美於前，本學期30位高2學生在「數位繪圖」或「影像編修」證照考試中，僅1人未過關，其餘最少都拿到1張證照，考照率幾乎百分百，也令師長們與有榮焉。