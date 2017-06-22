福隆海水浴場60歲了 百米沙畫、沙雕蛋糕慶生

2017-06-22 18:28

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市福隆海水浴場於1957年開幕營運，今年邁入60週年，主管機關東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店合辦「走過一甲子」活動，今天邀退休的福隆月台便當銷售員、站務員、救生員回來切沙雕蛋糕歡慶，並挑戰百米沙畫，即日起還有老照片回顧展、便當故事館、免費福隆便當及住宿優惠等一系列活動。

與福隆海水浴場幾乎同時出現的福隆火車站月台叫賣便當，因雪隧通車、火車班次減少、權利金過高等問題停售，民眾紛表惋惜，台鐵主任秘書朱來順表示，福隆火車站月台賣便當與海水浴場是當地發展的生命共同體，台鐵後續將會跟當地業者商量，看有什麼辦法讓福隆月台便當能再延續下去，租金絕對不是問題了。

歡度60歲生日，今天活動在貢寮國中太鼓隊鑼鼓喧天的迎賓聲中揭開序幕，主辦單位別出心裁邀請曾在福隆月台叫賣便當35年的吳美琪、黃博武，及民國62年服務至今的救生員馮新生和歷任管理處的處長共襄盛舉，一同切下沙雕蛋糕慶生。

73歲的黃博武回憶，他從民國48年開始賣月台便當，夏天兼賣冰棒，當時每個便當2塊半，賣久了也抓到銷售訣竅，「手要記得伸長」，一手拿錢，另一手把熱騰騰的便當交給乘客，不然火車很快就出發，追不到就虧本了。

主辦單位還精心安排百米沙畫60秒創作，參與活動的國小學童、志工及藝術家頭頂豔陽，人手一支耙子，勾勒出彩虹橋及山海美景，並以人形排出60字樣，齊聲高喊「福隆60歲生日快樂！」

在貢寮結婚近60年的90歲金卓宇、82歲張敏美鑽石夫妻，也在眾人陪同下一起走過彩虹橋，象徵一同牽手守護福隆這塊土地。

此外，主辦單位也在福隆遊客中心推出「60週年印象展」老照片展，包含福隆地區早期風貌、不同時期的彩虹橋，還有當年海水浴場首度開放、北濱公路開通等珍貴歷史新聞影片。

慶祝60週年，福容大飯店福隆店即日起至7月22日也祭出優惠，只要姓名有「福」或「隆」字的民眾，週一到週四入住飯店，可享房價折減600元，姓名同時有2個字的民眾可折減1200元，還可參加Villa區平日免費住宿抽獎等好康。