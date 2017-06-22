侯永都基金會捐200萬買抽水機 回饋北門故鄉

南紡董事長侯博明（前右）以侯永都社會慈善事業基金會名義，捐贈200萬元給北門區長曾榮嘉（左），購買2台移動式抽水機。（記者楊金城攝）

2017-06-22 21:59

〔記者楊金城／台南報導〕有人捐救護車、救災指揮車、消防衣，也有人捐贈復康巴士，但捐贈抽水機的卻很少見，因濱海北門區是易淹水地區，「台南幫」企業的南紡董事長侯博明以侯永都社會慈善事業基金會名義，下午捐贈200萬元給北門區公所，購買2台移動式抽水機，回饋故鄉，以利低漥地區排水，讓區民免於水患之苦。

侯永都基金會每年都發放冬令慰問金給大北門區邊緣戶，今年也捐了15輛交通車，侯博明說，在區長曾榮嘉、市議員侯澄財牽線下，基金會捐贈抽水機，感謝給基金會有機會為故鄉做事，未來只要地方有需求，基金會一定做。

曾榮嘉說，公所現有23台移動式抽水機，預先布置在易淹水的玉港、錦湖、三寮灣、溪底寮、蚵寮等地，基金會購置的兩台移動式抽水機，抽水量達每秒0.3立方米，有助抽水機的調配，預計9月2日交貨，感謝基金會的善行。

北門區位在八掌溪、急水溪、將軍溪、頭港大排、鯤江溝下游，因濱海地勢低漥，加上地層下陷、漲潮，遇到颱風暴雨容易發生排水困難的淹水情況，市府近些年在北門投入8億元治水工程，也需要抽水機。

下午捐贈活動包括台南市政府秘書長李孟彥、侯澄財和地方里長都到場觀禮。

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