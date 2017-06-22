毛小孩變網紅 同場相會粉絲朝聖

你幹嘛瞪我。（記者張忠義攝）

2017-06-22 20:55

〔記者張忠義／高雄報導〕隨著網路經濟的崛起，創造了無數的網路紅人，療癒又可愛的毛小孩也搭上此風潮，被擁立成為網路人氣明星，高雄新光三越三多店特別邀請8位網路超高人氣毛小孩聯手出擊，在12樓舉辦一場「毛小孩療癒特展」，現場展出毛孩們的生活影像、攝影、插畫、影音作品，開展首日邀請到哈士奇大家族哈Dog Life、逗趣可愛的法國鬥牛犬在現場同樂，號召廣大粉絲前來朝聖。

今天開展邀請到哈士奇大家族哈Dog Life、逗趣可愛的法國鬥牛犬-控肉&鼻康及首次登場的人氣寵物店狗柯基Kuma熊醬到現場與大家同樂，假日另有擁有百萬人氣的「黃阿瑪的後宮生活」兩位奴才，與大家分享精彩的宮廷趣事，犬界百變女王-小皮、知名節目助理主持-柴犬Q將也將親臨現場與大家見面；本次展覽還有曾登上美國愛倫秀的淡定貓肚臍及逗趣弟弟鼻毛、超人氣療癒系貓咪插畫-拉查花，各種汪喵星人的逗趣可愛模樣，讓您一次拍個過癮！

幸福狗文創設計由一群由喜愛貓狗的青年致力於「以設計幫助流浪貓狗」的工作室，以貓狗作為主視覺設計文創商品，也長期參與公益議題的活動企劃，藉此幫助、改善台灣對流浪貓狗的觀念。

這樣拍起來很帥喔。（記者張忠義攝）

「毛小孩療癒特展」歡迎你來朝聖。（記者張忠義攝）

搞不懂你們人類這麼喜歡拍照。（記者張忠義攝）

幸福狗文創設計是由一群喜愛貓狗的青年致力於「以設計幫助流浪貓狗」的工作室，藉此幫助、改善台灣對流浪貓狗的觀念。 （記者張忠義攝）

法國鬥牛犬控肉醬逗趣可愛模樣在現場與大家同樂。（記者張忠義攝）

幹嘛跩個五八萬，一起拍一張吧。（記者張忠義攝）

看這邊喔，要拍了。（記者張忠義攝）

各種汪喵星人的逗趣可愛模樣明信片。（記者張忠義攝）