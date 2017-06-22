力挺新南向 台商砸4000萬招待越南員工來台旅遊

2017-06-22 17:35

〔記者佟振國／埔里報導〕政府推動新南向政策，越南的台商投資金屬大廠越南精密集團勝邦金屬有限公司也積極響應，特別斥資新台幣4000萬元，招待600餘位越南績優員工包機來台旅遊，5天4夜的行程遍及北、中、南等知名景點，盼為國內觀光產業創造更大商機。

新南向政策發酵，東南亞各國來台旅客人數持續上揚，去年底已突破160萬人次，越南遊客約19萬人次，但今年1至4月就已突破11萬人次，全年應可突破去年成績，更有在越南的台商加碼力挺。

越南精密集團勝邦金屬有限公司大手筆斥資4000萬元，為越南籍績優員工舉辦海外旅遊，地點就選在台灣，總人數618人，分兩批來台，首發團300餘人昨天抵台，先參訪知名的台北101、平溪放天燈，今天則到中台灣，造訪埔里、日月潭等景點，中午享用埔里特色美食，業者高規格接待，餐點使用埔里香菇、過貓野菜、野靈芝等山產入菜，席間還安排原民歌舞讓越南遊客體會山城風情。

集團總經理吳明穎表示，面對兩岸關係緊張，國內觀光產業面臨陸客限縮的艱困環境，既然公司每年都會招待績優員工海外旅遊，基於回饋，特別安排越南員工前來，體驗台灣之美，回國後能將遊台的美好經驗分享給更多人，未來將台灣列為出國旅遊首選。

承辦的旅行社業者楊賢能指出，為期5天行程除了上述景點，也有南部地區的佛光山、愛河、台南安平古堡等，每台遊覽車均有專業導遊、越籍翻譯，確保旅遊期間語言無障礙。