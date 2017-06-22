安全不能怕麻煩 ！賀陳旦宣傳高齡駕駛管理制度重要性

2017-06-22 17:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高齡駕駛制度將於7月1日上路，交通部今日拿出數據告訴大家為何要實施，公路總局局長陳彥伯表示，根據警政署統計，A1類交通事故死亡人數以高年齡層人數較多，70至79歲發生A1事故人數，近3年來都是各年齡層前2名；進一步分析事故，高齡者為A1事故第一當事人時，75歲至85歲較60至65歲及60歲以下佔比高4倍以上，交通部長賀陳旦一連講超過3次「安全不要怕麻煩」。

根據內政部人口統計，截至105年底台灣年滿65歲人口數已達310.2萬人，佔全國人口數13.18%，且今年2月人口結構已產生交叉點，65歲以上人口已高於14歲人口，顯示台灣已走向高齡社會。

事故統計方面，70至79歲A1類事故死亡人數近3年來每年都超過240人，且是各年齡層前2名；75歲以上高齡者是A1類事故第一當事人的死亡人數也逐年增加，從103年72人、去年94人到今年103人。

陳彥伯表示，不論日本、香港、新加坡、英國、韓國、澳洲、加拿大都有高齡駕駛管理制度，管理年齡從60歲至80歲都有；日本滿70歲要經體檢與講習後可換照，75歲還要經過認知檢查，澳洲南威爾斯州滿85歲後要再經過路考，加拿大安大略省滿80歲需經路考與安全講習才能換有效期駕照。

賀陳旦表示，雖然在交通安全上，不論硬體設施改善及宣傳、教育都有在做，但台灣可說是使用機車最多的國家，年長者多使用機車當作代步工具；但機車是對於駕駛保護較低的運具，使年長者仍處於較危險的交通環境。因此，這次推出高齡駕駛管理制度，就是要更關心老人的交通安全，且不只要提醒這65萬名年長者，更要提醒這65萬家庭，讓子女關心爸媽外出安全。

台灣因父權觀念或是長輩都不喜歡別人管他，賀陳旦特別舉自己前2天到災區勘災的例子，他說當時看到一個小土坡，直覺認為以前就輕鬆跳上去；但這次跳了2次還差點跌倒，除感到非常吃驚也察覺自己的體力、平衡與位置判斷是有問題，特別呼籲年長者不要以為自己身體狀況還很好。

賀陳旦說，老人家如果不想要讓人操心，那就去做檢查，通過檢查不僅家人不用擔心自己也可以放心；雖然換照與檢查的確會造成民眾一些小麻煩，但是安全不能怕麻煩，絕對值得大家去付出。