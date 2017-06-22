王安黎、楊思婷水彩創作展 23日登場

王安黎（右）、楊思婷（左）水彩創作展明日起在高市文化中心至上館展出。（圖由樹德科大提供）

2017-06-22 17:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕以「虎斑羊」別名活躍於插畫界的楊思婷，與擅長水彩創作的王安黎2人，即日起在高市文化中心至上館舉辦水彩創作展。

楊思婷、王安黎目前在樹德科大流行設計系任教，楊思婷以「虎斑羊」別名活躍於插畫界，是年輕世代新銳插畫工作者，深受讀者喜愛，此次創作以女性美學觀點出發，創作出女人如鑽石般的璀璨面貌。

楊思婷表示，此次展出作品以「疊影」表達剔透重疊感，發揮水彩透明特性，題材有少女、瀕危動物、植物花草、想像夢境，深具插畫風格及環保教育內涵，強調人與大自然相互關係，及對烏托邦世界的憧憬。

王安黎擅長水彩創作，作品構圖更顯灑脫，創作風格層次井然有序，且流露出豐沛情感，每每挑動觀賞者的感官。

王安黎表示，自己向來主張「抽象與具象並存」觀念，藝術可以常民化些、簡單些，讓人易懂易讀，而不是曲高和寡，虛無飄渺地讓人覺得深不可測；但同時也需具備美術的基本內涵、表現形式及風格，觀賞者才會有美的觸動與認同感。

《王安黎、楊思婷2017水彩創作展》明（23）日起至7月4日在高市文化中心至上館展出，24日下午3點舉行開幕茶會，歡迎各界同好共襄盛舉。