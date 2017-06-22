衛福部法條明定EMT不算醫事人員 消防署：不認同

2017-06-22 17:20

〔記者陳薏云／新北報導〕昨日晚間批批踢實業坊出現一篇文章，表示「衛福部說HIV患者不必告知救護人員」，並在內文附上一張衛福部發函給消防署的公文，內文寫出「HIV感染者於醫療機構治療時，應有告知病情義務，但不含到院前緊急救護過程」，更直接引用法條指出醫事人員不包括救護技術員（EMT），對此消防署嚴正回應：不認同法條規範，將與衛福部疾管署討論修法，將救護人員納入醫事人員內。

消防署表示，此次公文主要是因花蓮縣消防局日前一名擁有救護技術員（EMT）證照的鳳凰志工出勤救護勤務，因手上有些微傷口，並疑似與病患的血液有接觸，但病患疑未告知有HIV，送院治療後才由院方通知消防局，因此花蓮縣消防局發函給衛福部請教相關處置規範。

而衛福部的回函內點出兩條法令：一、人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例內第12條規定，感染者有提供其感染源或接觸者之義務；就醫時，應向醫事人員告知其已感染人類免疫缺乏病毒。二、醫事法第10條內規定的醫事人員，並不包含救護技術員（EMT）。衛福部連用兩條法條間接強調HIV患者沒有義務告知第一線救護人員。

對此消防署強烈回應表示，「不認同法條規範」，並表示救護人員通常是第一線接觸病患的人，風險也相當高，此次引出法條，恐有將救護人員生死置於度外的疑慮，近期將會了解當時訂法的評估，並盡速與衛福部疾管署討論修法事宜「絕對不讓第一線救護人員安全受損。」