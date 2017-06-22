探討日本禿頭鯊傳說 賓茂國中獲華碩科教獎

參與研究的學生實際下海以三角網捕撈司曼寧。（賓茂國中提供）

2017-06-22 17:27

［記者陳賢義／台東報導］台東賓茂國中八年級生研討南迴司曼寧（日本禿頭鯊）傳說，經過耆老訪談、田野踏查和實做，探索南迴沿線原住民族如何利用傳統智慧在環境生態與部落生活脈動間維持平衡關係，並透過實際製作三角網，探討傳統捕撈自然知識中所蘊含的科學知識價值，首度參加原住民華碩科教獎，日前傳來入圍得獎佳音，全校師生欣喜若狂。

「南迴不老魚（史曼寧）的傳說」由該校八年級生蔡家華、陳品樺、謝婕欣、劉興踏查和實做與訪談，老師楊維洋、主任陳天廣指導，參加第八屆原住民華碩科教獎，入圍全國前八名。而主要的研究目的，包括探究南迴公路太平洋沿岸原住民族捕撈的歷史背景、南迴公路太平洋沿岸環境生態與部落生活間的關係，及南迴原住民族利用三角網捕撈的傳統智慧中所蘊含的科學原理。

作品中指出，只要是在南迴沿線部落長大的孩子，一定經歷過半夜時，父親整裝出門捕撈、母親在旁囑咐、叮嚀、注意安全的生活經驗，隔天清晨、天未亮時，母親早已守候門外，等待遠方熟悉的車子引擎聲，駛向家門歸來。整個夏、秋季，部落的孩子都要經歷此莫名的擔心與感動，長大後、成了生命中獨特的印記與甜蜜的回憶。

參與師生從部落環境與生態智慧為出發點，透過與部落耆老們的訪談、文獻探討、田調踏查、實做設計與捕撈，了解、認識自己在部落環境中的定位與文化價值認同，建立部落傳統文化活動與環境生態間的對話平台，並將獨特的部落生活智慧融入科學教育。

另也提及南迴太平洋上的阿美族群以三角網捕撈司曼寧的方式已有百年以上歷史，後來漸漸發展到其他族群，如排灣族與漢人也紛紛投入撈捕行列，但當現代環境變遷的洪流，逐漸淹覆了部落傳統文化，在環境保護與生態意識抬頭的當口，南迴原住民族將如何面對與調適，發人深省。

研究學生學習如何製作三角網及其捕撈原理。（賓茂國中提供）