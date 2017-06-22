台中市愛心家園多功能閱覽室今啟用 嘉惠身障民眾

2017-06-22 17:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市愛心家園「多功能閱覽室」今天啟用，增加了具有身障者及行動不便者的輔具工作，除了家園的身障學園及家長，歡迎社區民眾來使用，讓愛心家園功能性更增加。

台中市愛心家園10多年前是一個蚊子館，市府便委請瑪利亞基金會經營，逐步提高家園的功能，但位在家園內的多功能閱監室，因年久失修，設備不齊，而且圖書館的設施，並未考量到身障者及老人家的需要，需要整修。

負責營運的瑪利亞是公益社團，根本無能力進行整修，岱宇國際基金會得知後，則透過2016年舉辦的國際馬拉松，每人提撥報名費50元，不足再由岱宇國際全數補足，約200多萬。

經過一年整修，53坪的多功能閱覽室今日舉辦啟用儀式，社會局主秘廖宗侯、市議員張耀中、瑪利亞董事長莊宏達、岱宇國際董事長林英俊等人都出席揭幕，廖宗侯對岱宇表示感謝。

岱宇企業董事長林英俊表示，企業本來就要照顧弱勢，任何有能力的人都應該如此，企業很願意協助弱勢，只是不知道弱勢在那，而那裡需要幫助，企業就會在那。

瑪利亞表示，多功能閱覽室約53坪，分藏書區、綜合閱讀區、報章雜誌區、兒童書籍活動區、多媒體使用區，增加了盲人使用的盲用點字機，還有老人的擴視機、放大鏡及軌跡球，第二期工程將更建置行動導盲系統。

瑪利亞表示，目前藏書約5、6千冊，會再增加，而1個月到閱覽室的人次約1千多次，而社區民眾約佔了6、7成。