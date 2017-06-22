油畫像照片 錢文屘作品近看、遠看2樣情

2017-06-22 17:46

［記者黃美珠／竹縣報導］1場油畫展，有2種不同的視覺享受。近看是畫作，遠看卻像攝影展！這是油畫創作者錢文屘結合出身農家、愛好自然的天性，與其過去學習醫藥，擅長觀察的理工類組性向特質，把攝影嗜好和畫畫夢想結合所成的創作特色，賦予油畫新趣味。她近4年、40多幅作品即日起在新竹縣美術館展出，好奇的人不妨前去一探。

錢文屘直言，因為愛用較濕的油彩，且少用畫刀而多用畫筆，筆觸相對流暢下，油畫作品自然就比較少大家慣見的那種「有點髒髒的」、「顆粒粗粗的」的厚重感覺，相對清爽和鮮豔。

錢文屘出生農家，對大自然的光、影、色彩變化特別有感，學生時也因特別擅長生物等理工學科，讓她在觀察功力上特別細膩，所以她格外喜歡以大自然的山水、花鳥等景致為題創作，每幅作品都趨向自然且寫實風格。

錢文屘作畫還有自己的「眉角」，因為她了解光影變化稍縱即逝，想要讓剎那成為永恆，再用彩筆復刻，就必須要先找相機當助手，只有把大自然最美好的天光、視角捕捉帶回畫室，畫筆才能不受時間、天候的影響，更不用單憑腦海裡的印象，而能忠實呈現最真、最美的自然實景。

所以為了1張畫，別人可能帶著畫架出門寫生1趟，她卻是揹著相機數度前往，直到拍下她認為最美的畫面，才會停止追尋，接著交由畫筆接力。

這次展出的作品取材，從日本知名的嵐山竹林之道，到台灣壯麗的武嶺合歡山、日月潭，有更多就在我們身邊的風景，例如竹東生態河濱公園內的荷花池、新竹公園櫻花、墾丁的藍天白雲和浪花、竹北花田喜事內的波斯菊、新埔民宅紫藤花架，以及泳池內正在歡樂戲水的小孩等，張張都是來自她心、眼、手的精彩集體創作。

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