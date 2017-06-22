中市「防暴規劃師」今年再增加 深入新社、東勢地區

2017-06-22 16:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市社會局去年設「防暴規劃師」，共有50位加入，今年則增加42名，家庭暴力及性侵害防治中心今天進行授證，所增加的防暴規劃師多半將進入大安、新社、東勢等偏遠地區，讓家暴預防概念可深入偏鄉。

防止家暴的發生，預防重於治療，而身在社區工作的民眾，最了解社區人的事，社會局於去年便成立「防暴規劃師」，有美容美髮業、鄰里長、老師、企業人士、婦女團體，時常在社區走動者，不但可宣揚防暴理念，還隨時可通報。

去年有50位加入，多半是屬於市區，而今年則增加新一批，有42名加入，而且是大安、新社、東勢等偏遠地區為主。

社會局家防中心今日為42位舉行授證儀式，由副市長林依瑩為新加入成員授證，同時，更強調電話的重要，只要發現有家暴，立即電話通報。

台中市家暴防治委員會委員黃瑞汝表示，台灣去年家暴通報案件13萬件、成案12萬件，其中只有20%是主動通報，受害人受暴時間長達3至8年。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹說明，這次新增的防暴規劃師有來自東勢、大安、新社等偏遠地區，宣導範圍可涵蓋客家、原住民族群，相較第一屆更社區化、接觸到一般宣導工作最難達到的族群，成為社區中的安全雷達。

侯淑茹表示，今年1月至5月台中市家暴通報案件共8661件，比去年同期增加231件，數字的增長，並不等同於發生率的升高，而是許多以往不敢通報、不願通報、不知如何通報的民眾，提高了表示民眾願意提報，把角落的家暴找出來。