世大運母火儀式演出 蒂摩爾古薪舞集跳回部落

蒂摩爾古薪舞集從義大利跳回部落，「春落3」將在24日晚間於霧台鄉阿禮部落登場。（蒂摩爾古薪舞集提供）

2017-06-22 16:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來自屏東三地門的蒂摩爾古薪舞集，20日傍晚在義大利杜林引燃世大運聖火，精湛演出受到在場義大利觀眾熱烈迴響，表演完畢時贏得全場起立鼓掌，返台的蒂摩爾古薪舞集，依舊活力十足地準備「春落3」的壓軸場，預計週六（24日）晚間在霧台鄉阿禮部落登場，傳遞台灣原住民文化。

舞團指出，在世大運母火引燃儀式中，由舞蹈總監巴魯．瑪迪霖負責編舞，藝術總監路之．瑪迪霖也親自持排灣族古陶壺一起演出，並加入魯凱族表演者阿螞樂吟誦古樂，能獲得海外觀眾肯定，是台灣的驕傲，也讓世界再次看見台灣。

舞團表示，每年春天，在原鄉部落散播藝術文化的種子，就叫做「春落」，在排灣族文化裡，春天是播種的季節，部落耆老說，播種是生命起源的開始，也是學習謙卑的開始，「春落3」是舞者從2015年春天，連續3年用身體力行方式，連結對部落情感所做的演出，今年5月至今已有5場演出，參與人數突破1500人。

蒂摩爾古薪舞集近年來累積數場的國內外劇場演出，豐厚的演出經驗將帶回部落分享，舞團表示，在穿越繁華的城市劇院，深入樸實的原鄉村落後，「春落3」繼續赤腳踏入土地，找回大自然賦予人們最初的感動，也期待繼續透過排灣族的舞蹈語彙，讓文化母火像是世大運聖火一樣，生生不息地傳承下去。