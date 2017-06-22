蘋果「創業」風波 記協：本質是結算年資

2017-06-22 17:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕日前台灣蘋果日報傳出社方對員工提出「員工自願離職」、「鼓勵創業」等方案（「創業方案」），台灣新聞記者協會（記協）發出聲明指出，表面上是提供員工優惠離職，之後「自組公司或工作室，向報社供稿」，但本質是「結清員工年資，重談勞動條件」；記協呼籲蘋果日報應與工會成員協商，提出合理的勞動條件調整方案，在勞工權益不明，倫理責任的疑慮未獲解答前，不該以「創業方案」美化外包的事實。

日前網路流傳出一份署名陳裕鑫（台灣蘋果日報社長）的內部文件，標題為蘋果日報同事鼓勵創業方案，台灣記協表示，根據外界已經得知的可能方案，蘋果日報「創業方案」表面上是提供員工優惠離職，之後「自組公司或工作室，向報社供稿」。但它的本質就是「結清員工年資，重談勞動條件」。

台灣記協表示，「創業方案」涉及勞動條件的大幅改變，呼籲資方具體實施前，應主動出面與工會進行協商，也希望勞工局與勞動部應主動關切此案的協商狀況。

另外，台灣記協也擔心，一旦「外包記者」成為蘋果的供稿主力，勞雇關係就此改變，「外包記者」將失去勞基法這把最重要的保護傘，包括最低工時、加班限制及休假權益等保障，都將消失，連勞、健保投保都要自費，這是蘋果日報另一個對外轉嫁成本的手段。

此外，台灣記協也認為，蘋果日報的「創業方案」也打擊了勞工的團結權，在現況下，蘋果自聘的記者可以加入工會爭取權益，但未來外包記者完全成為「外包商」，以一個一個小公司或個人工作室面對蘋果日報，沒了工會，意味著將喪失集體與資方對談的機會。

台灣記協在聲明中也強調，蘋果日報「創業方案」的另一個本質，就是將報社最核心的採訪工作外包，而一旦執行新聞採訪工作的變成「外包商」，若有記者在採訪中或報導後涉入訴訟，恐報社不會擔負共同責任？相對地，一旦「外包記者」假公濟私，受害者要向誰投訴？擔心蘋果日報未來是否會為這些「外包記者」的不當，甚至不法行為負責？

台灣記協呼籲，蘋果日報應該展現與自己的影響力相匹配的責任感，將大部分內容外包，是將責任「外部化」，這是不負責任的作法。