中市賞花秘境上百個 建設局暑假公布10景點

2017-06-22 16:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有很多賞花景點，但民眾未必知道，建設局將進行整理，局長黃玉霖希望能盤點出100個景點，只是需要相當的時日，因此暑假將先在網路公布10個賞花景點，讓民眾可依花開期前往賞花。

台中市街道從冬末初春開始，先是櫻花綻放，再來就是杜鵑花、黃金風鈴木、洋紅風鈴木、阿勃勒、木棉花、台灣欒樹、木棉花等接力登場，此起彼落的花期，將城市妝點得色彩繽紛，讓整個城市彷彿活了起來，熱鬧非凡。

建設局在公園綠地及人行道、安全島上種了很多的樹種，加上台中市可賞花的地點相當多，有的還是私房景點，建設局目前正進行整理中，希望能標示出專屬台中市的賞花地圖，提供完整的賞花期、賞花點及花的種類等資訊，建設局長黃玉霖希望能整理出100個景點，讓台中市成為賞花景點最清楚的城市。

建設局已整理出10個賞花景點，將在暑假公布上網，像南屯文心森林公園可以在3至4月賞苦楝，東勢的河濱公園可賞木棉花，時序也是在3至4月。

太平區麗園公園在2、3月間可賞山櫻花；東區大智公園4到5月可賞洋紅風鈴木；南區的興大園區在5、6月時，可賞阿勃勒；西區的茄冬公園一年四季都可賞千年老茄冬樹；南區麻園頭溪8到10月可賞台灣欒樹、沙鹿公館公園一整年可賞樟樹、北屯新都生態公園可賞落羽松。