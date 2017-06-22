西瓜評鑑黎萬順摘冠 新豐西瓜節24日登場

新竹縣新豐鄉西瓜評鑑，瓜農黎萬順（右1）拿下冠軍寶座，史文圈（右2）封西瓜王，農業處長邱世昌和新豐鄉長徐茂淦（左1和2）歡迎鄉親24日一起品嚐、選購西瓜。（記者廖雪茹攝）

2017-06-22 16:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉西瓜、洋香瓜品嚐展售促銷暨產業文化系列活動，預定本週六（24日）在鄉公所前廣場登場，今天評鑑結果，52歲瓜農黎萬順第二度拿下冠軍寶座，劉峻源的西瓜甜度14.3最甜，史文圈則以43.1台斤榮獲西瓜王封號。

新豐鄉西瓜評鑑比賽今天在中崙三元宮迎賓會館舉行，共有25名農友報名參加，由專家就果肉風味、甜度、外觀、口感及重量等項目評審，農業處長邱世昌、縣議員羅春蘭、新豐鄉長徐茂淦、主席許秋澤及農會總幹事鄭旭凱等人與會。

榮獲評鑑第1名的黎萬順說，他跟著父親種瓜30年，瓜田約0.6公頃，不斷吸取經驗，如栽種時間、管理方式等，以因應氣候變化；像是雨季來臨前，要挖深排水溝，控制施肥量等。

黎萬順表示，過去他以量取勝，大量賣給批發商，但利潤不好；近5年來，他改以品質為優先，視熟客預購數量栽種，量少但收入反而增加。

農業處表示，全縣西瓜種植面積約48公頃，產量約808公噸，其中新豐鄉約佔31公頃，為新竹縣西瓜主要產區；新豐土壤多屬紅土沙質，適合栽種瓜果，可惜6月這波梅雨加豪雨，對瓜農是一項考驗，所造成的損失，請農友們向公所申報，再呈報縣府轉中央協助補助事宜。

徐茂淦說，西瓜節24日上午9點到下午2點，在公所前廣場舉辦，有社區表演、評鑑頒獎、西瓜及客家米食品嚐，歡迎大家一起同樂。

新竹縣新豐鄉西瓜、洋香瓜品嚐展售促銷暨產業文化系列活動，本週六（24日）在鄉公所前廣場登場，今天先辦西瓜評鑑。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉西瓜、洋香瓜品嚐展售促銷暨產業文化系列活動，本週六（24日）在鄉公所前廣場登場，今天先辦西瓜評鑑。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉為新竹縣西瓜主要產區，紅土沙質適合栽種瓜果，可惜6月這波梅雨加豪雨，對瓜農是一項考驗。（記者廖雪茹攝）