防疫科技化 屏東衛生局啟動「行動巡查系統」

2017-06-22 16:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕短短1個月來，台灣已出現5例日本腦炎病例，屏東縣衛生局與國家蚊媒傳染病防治中心合作，啟動了博士詹大千開發的「行動巡查系統」，讓公部門巡檢人員透過手機就能掌握病媒蚊數、高危點及誘卵器紀錄監測資訊。

根據疾管署統計，台灣今年共5例日本腦炎病例，包括高雄市2例、台南市、屏東縣及新北市各1例，從2012年至2016年病例數分別為 32、16、18、30、23，各縣市皆曾出現病例。

屏東衛生局表示，「行動巡查系統」操作簡單，有利於公部門防範登革熱疫情，巡檢人員只需使用智慧型手機開啟系統，即可根據所在位置定位，通報髒亂點、病媒蚊調查等資訊，並可即時上傳環境照片，讓衛生局及環保局同步掌握相關資訊，並進行後續防治措施。

衛生局指出，每年5至10月是日本腦炎流行季，且6至7月為流行高峰，日本腦炎對各年齡層都有感染風險，接種疫苗可預防，如家中有適齡嬰幼兒未完成接種，應儘快至衛生所或指定醫療院所接種，也呼籲民眾避免在黃昏、黎明等病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境活動。

衛生局表示，適逢雨季，低窪地區及容器積水容易成為病媒蚊孳生溫床，呼籲民眾務必加強居家環境自我管理及定期巡查，並落實每週1次「巡、倒、清、刷」，杜絕病媒蚊毒傳播的風險，相關資訊也可至屏東縣政府衛生局網站登革熱專區或洽詢08-7380208、08-7388999防疫專線洽詢。