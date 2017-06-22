這所高中好酷 帶高中生飛出國修學分

2017-06-22 15:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市惠文高中首創風氣推出國際教育跨國選修課程，帶學生前進美國矽谷認識高科技等，共有15名學生選課，學生指出，比起修學分，出國上課的經驗有助開拓國際觀，也更體會語言重要性。

惠文高中指出，去年台中市與美國矽谷核心城市之一的庫柏蒂諾市諦結友好城市後，台中市積極推動兩市教育交流，該校在教育局協助下，率先試辦國際教育跨國選修課程「美國科技文化」，學生赴美國際教育，回國後授予2個學分。

這項首創風氣的高中跨國修課海外學分課程為期2週，包括拜訪庫柏蒂諾市長了解庫市的都市發展及歷史、參與當地高中學習生活，另拜訪矽谷多家科技公司，包括英特爾、思科、以及台商設立的Supermicro及Portwell公司等。

惠高指出，課程吸引20餘名學生報名，經語言能力篩選後，共15人修課，在圖書館主任蔡淇華與任教科學的教師吳秉勳帶隊下，5月22日到6月5日赴美學習，學生日前歸國，今日舉行成果發表及學分授證。

高二學生蘇品宜指出，在當地學校發現學生充當電視記者拍攝校園新聞，並主辦學校大型的活動，均有助讓學生體驗民主教育，可供台灣教育參考；此外，她曾在旅途中發生錢包掉在旅館，她自行設法連繫飯店尋回，深感語言能力的重要。

另外，今年將升大學的蔣夢芸指出，聽完Supermicro公司銷售總監的分享，讓她心生嚮往，這趟出國學習之旅，讓她有開拓國際視野之感。

教師吳秉動指出，2週的學習行程除每天參訪學習外，每天均會利用網路資源，讓學生繳交學習心得，讓學生認真紀錄所見所學。

惠中校長王沛青指出，因應台灣108課綱的教育鬆綁 ，讓學校能規畫更多元的課程讓學生體驗，未來將結合姊妹校資源，讓更多學生有機會參與這項國際課程。