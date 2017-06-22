杏壇芬芳獎 今年110位教育人員獲獎

106年杏壇芬芳獎今於省政資料館舉行頒獎典禮，全國計有110位優秀教育人員獲獎。（記者佟振國攝）

2017-06-22 15:40

〔記者佟振國／南投報導〕106年杏壇芬芳獎今於南投市中興新村省政資料館舉行頒獎典禮，共有110位教育人員與團體獲獎，教育部國教署長邱乾國也以一句「有你們真好！」感謝這群充滿愛心、耐心與熱忱的教育人員，默默在台灣各角落發光發熱。

教育部國教署於民國103年恢復停辦13年之久的「杏壇芬芳錄」，並提升為「杏壇芬芳獎」，得獎人也不再侷限於教師，擴及教育從業人員，今年度共有193人獲推薦，經過2次初、複選，最後共有110位教育人員獲獎，其中高中組20名、高職組17名、國中組21名、國小組34名、幼兒園組3名、特教組6名、團體組9名。

國教署長邱乾國表示，今年得獎者身分多元，但共同特質就是充滿愛心、耐心及對工作執著熱忱，新北市豐珠國民中小學學輔主任羅琬臻，特別結合山野教育與服務學習，讓迷途知返的孩子更能珍惜當下、珍惜生命。

來自南投縣仁愛鄉合作國小的校工巫明義，當學校或學生需要幫忙，他總會說：「交給我處理就好，放心！」每當風災導致校園設施受損或停水，他總是二話不說背起工具修繕，讓學校無後顧之憂，53歲的巫明義任職18年，他的父親巫子庭也是合作國小的校工，任職42年退休，父子合計為學校奉獻一甲子的光陰，在部落傳為佳話。

魚池鄉魚池國中「紅鑽計畫」結合地方產業，為孩子打造最具特色課程，幫助學生習得烘焙、製茶、餐飲及電腦裝修等技術，以地方產業帶動學生學習動力並能扎根地方，也獲得團體獎肯定。