自行車道被批偷工減料 中市觀旅局澄清

市府觀光旅遊局派員到霧峰乾溪自行車道工程現場向鄉親解說。（記者何宗翰攝）

2017-06-22 15:26

〔記者何宗翰／霧峰報導〕台中市府編1600萬元施作霧峰乾溪自行車道工程，遭地方批評施工品質欠佳，涉嫌偷工減料，還有「綠色」民代拿了好處，市議員張芬郁澄清絕未參與工程投標，市府觀光旅遊局也強調，疑因採用低強度回填材料（CLSM）新工法施工，造成民眾誤解，將嚴格監督確保工程品質。

張芬郁澄清，擔任市議員以來從未參與市府各項工程競標，外界傳言完全子虛無有，霧峰乾溪自行車道工程是她上任後積極爭取，獲得市府自行編列1600萬元經費施工，但她並未參與這項工程競標，只希望工程順利完成，提供霧峰鄉親一處運動休閒的去處。

市府觀光旅遊局今天（22日）派員到場向鄉親解說，觀光工程科技正林政勳解釋，乾溪自行車道工程採用低強度回填材料（CLSM），和一般傳統回填碎石級配，施工方法不同，是用水泥、水、砂石組合成低強度的混凝土材料，好處是材料凝固後不易沈陷，同時施工迅速，易管理，受天候影響小，比回填碎石級配為佳。

本鄉里長曾元宏表示，自行車道完工後，可銜接中正橋下游自行車道，總長約3公里多，鄉親都很期待，但配合施工封路長達3個月，原訂7月15日完工通車，照目前進度看還遙遙無期；林政勳說，由於日前豪雨不斷，造成工期延誤，會要求廠商趕在8月中旬前完成，避免影響住戶進出。