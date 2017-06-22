金山歡迎你來！ 感受蹦火仔的聲光震撼

「2017金山蹦火仔遊程」啟動，民眾可感受傳統漁法的聲光震撼。（記者何玉華攝）

2017-06-22 15:47

〔記者何玉華／新北報導〕全世界僅存的4艘蹦火仔漁船就在金山磺港，「蹦火仔」漁法也在104年登錄為新北市民俗及有關文物類的文化資產，新北市政府今年媒合娛樂漁船、金山老街商圈、周邊旅宿業等當地產業，搭配多樣化的行程推出「2017金山蹦火仔遊程」，歡迎民眾到金山磺港賞蹦火，感受蹦火仔漁業的聲光震撼。

新北市政府農業局指出，蹦火仔漁業是以傳統方式，將電石或電土（俗稱的磺石）加水產生可燃的氣體「乙炔」來點燃火炬產生強光，吸引趨光性的青鱗魚聚集並躍出水面，漁船再使用叉手網捕撈，點火時會伴隨「蹦！」聲響，所以稱為「蹦火仔」；由於作業範圍小、作業時間短暫，只在5到9月的夜間才會進行，是種「環境友善漁法」。

副市長葉惠青表示，為了推動新北市漁村產業發展及青年返鄉創業，今年媒合了相關產業如娛樂漁船、金山老街商圈、周邊旅宿業等，並引入了歸漁返鄉優勝的團隊「嘿！達人」旅遊遊程網站，搭配多樣化的行程供民眾選擇。

金山區漁會總幹事朱麗鑾說，今年除了推出蹦火仔遊程，也首次與北海岸及觀音山國家風景區管理處結合，7月15日在金山青年活動中心舉辦「金青沙灘音樂會」，讓遊客聽音樂會、賞蹦火；另外還有「蹦火仔漁村小文青／邀你當漁青！」留言抽獎活動，即日起到7月底，到「嘿！達人」粉絲專頁按讚，並拍照分享北海岸漁村小故事，就有機會獲得免費泡湯券或住宿券。

相關遊程可到「嘿！達人」網站：蹦火仔專區或那米哥國際旅行社網站查詢，有搭船出海看蹦火、探訪魚路古道、夜釣捕蟹體驗、台北火車站搭接駁車一日遊、自選住宿二日遊等行程。