龍潭富華街等3處易淹水 鄭文燦會勘尋解決之道

2017-06-22 15:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區富華街、健行路、中興路周邊，每逢大雨就可能淹水，桃園市長鄭文燦今天走訪3處，分別提出解決之道，其中多項工程與石門農田水利會土地有關，鄭文燦說，市府會積極協商「管理權移轉」的可行性，徹底解決灌溉與排水等問題。

中正路地勢較高、埋設許多管線、未與大三林地區接管，致富華街容易淹水，鄭文燦說，目前富華街周邊已規劃4000萬元施作2期工程鋪設排水管道，待第3期工程，再花1100萬元，將排水管道延伸到富華街、中正路口，就能徹底解決淹水問題。

但排水管道要延伸到富華街、中正路口，與石門農田水利會、民眾私人土地相關，鄭文燦要求市府與區公所分別盡快協調。他說，中興路周邊的區域排水，因坡度高低差，排水不良導致惡臭，市府能進行第一階段的渠道坡度調整、增設污水截流管工程，但第二階段，同樣需要跟石門農田水利會協調，取得對方同意，才能重設渠道箱涵，改善惡臭問題。

至於健行路一帶會淹水風險，鄭文燦說，市府規劃在健行路沿線設置大型矩形雨水下水道箱涵，預計施作1461公尺，能有效防止淹水，同時會一併進行道路拓寬，將健行路的路寬提升為平均6到8公尺，預計明年2月能動工，總經費高達1億餘元。