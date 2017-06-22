街屋是否為文資惹議 文萌樓都更案卡關

2017-06-22 15:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都市設計審議委員會今天審議「聖得福住商大樓」新建工程案，該案因為位於大同區市定古蹟歸綏街的文萌樓旁而備受關注。建商聖得福建設去年原訂要拆除歸綏街、寧夏路兩側不具文資身分的街屋，但遭都審會否決，今天再提案時，規劃以保存原址、原購造修復歸綏街側街屋，寧夏路側則拆除後仿古重建；但文化局說街屋應送文資委員會審議，讓建商大為不滿。都審會主席、都發局長林洲民決議，下週前要召開文化局、都發局聯席會議再做決定。

「聖得福住商大樓」位於大同區寧夏路與歸綏街交界口，鄰近文萌樓。該案屬於都市更新案，建築規劃興建地上26層、地下5層，共342戶的住商混和大樓。

聖得福建設去年送審時，決定將歸綏街、寧夏路兩側街屋，改為仿古街屋立面，但此舉讓會中委員大為不滿，委員劉欣蓉反彈，無法想像在L型的街屋中間，出現廿幾層樓的「怪物」，認為繼續做下去簡直是恥辱；更有委員直說，該區根本不該劃定為更新區域，而是全區保存，要求聖得福建設回去修正。

文化局代表說，建商須按照《文資法》34條規定，文資旁營建工程於開發前，須經文化主管機關才可進行。而95年登錄文萌樓登錄時，附帶決議提到歸綏街側街屋，會等到所有權人同意後，才能登錄為歷史建築，但文化局補充，依照新文資法規定，登錄歷史建築無須所有權人同意，但文化局仍希望繼續跟所有權人溝通。

雙連里長洪振恒發言時，實施者很配合審議委員會，但不懂審議會怎樣才會滿意，盼盡速通過審議。他強調，周遭所有居民絕不贊成整條街廓變成性文化產業導覽，「那以後我們怎麼跟小孩子交代」，希望不要官逼民反，難道要住戶到市政府抗議嗎？

日日春關懷協會秘書郭姵妤表示，過去都希望可以保留兩側街屋，但建商現在就是支解式地保留，加上日日春將從文萌樓搬出，「支解式的軀體留下來，靈魂又沒了，這區未來會變甚麼樣子其實都不敢想像。」而對於街屋之後可能進入文資會賦予身分，她表示，當年文萌樓指定成古蹟後就有附帶決議，但文化局一直以來態度都很消極。