陳雅鳳壓克力彩繪 人生的愛與哀愁入畫來

2017-06-22 14:51

〔記者歐素美／台中報導〕大甲裕珍馨三寶文化館，舉辦「玫瑰情緣-陳雅鳳壓克力彩繪創作展」，展出藝術家陳雅鳳壓克力彩繪作品47件，包含曾榮獲日本普級協會給予「A++」極致肯定的作品「金碧玫瑰」，展期至8月6日止。

陳雅鳳因「想過有美感的生活」，從台中商專商業設計科畢業後，就一邊升學唸碩士、一邊創辦「蠟筆屋美術教室」教小朋友繪畫，全盛時期，手邊曾有8家直營及加盟店，但家庭事業兩頭忙，2011年她因猛爆性肝炎住院長達10個月，接著又感染帶狀皰疹，致家庭及事業出現危機，人生重新歸零。

陳雅鳳說，還好靠著信仰走過生命的幽谷，並深刻體悟不論是對家庭、對戀人或對信仰的愛，人都是為愛而活，在宗教的支持下，她學會愛自己，重新振作。

目前她保留蠟筆屋美術教室創始店，除了創作也教學，並出版《美感生活》、《黏土魔法蠟筆屋》、《壓克力鄉村彩繪》等著作，其中，《壓克力鄉村彩繪》以電子書發行，是Readmoo的銷售排行榜第一，獲得許多職訓單位採用。

這次在大甲裕珍馨三寶文化館展出的作品中，有一幅「金碧玫瑰」，她說，那時剛生下女兒，一手抱女兒、一手彩繪，希望女兒日後的生活也能像這幅畫一樣多彩多姿、金碧輝煌，結果該作品於民國91年參加日本普級協會舉辦的比賽，拿下比最高榮譽A+還要高的A++殊榮。

另一幅「LOVE GARDEN」則是她歷經人生劇變後，前往紐西蘭皇后城湖畔莊園參觀，見到莊園主人雖然自己失婚，卻努力為新人營造美好的結婚教堂，被其精神感動而創作出的美麗作品。