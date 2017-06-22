嘉義車站南遷惹議 嘉市長、綠營議員都說不

嘉縣爭取鐵路高架化後嘉義車站南移，嘉市五名民進黨籍議員要市府表態說不，市長涂醒哲今也回應「不可能答應」。（記者王善嬿攝）

2017-06-22 14:46

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市鐵路高架化列入前瞻特別預算計畫，嘉義縣水上鄉長劉敬祥、立委蔡易餘日前拋出「嘉義車站南遷」議題，將車站移往縣市交界、北回歸線附近，引發網友論戰，嘉義市5名民進黨籍議員今上午臨時會聯合質詢，要求市長涂醒哲表態，陳幸枝說「市長是男性，不能看著軟」，要「硬起來」，否則嘉義縣誤以為嘉義市不出聲是默認；涂醒哲答詢說，嘉義縣這做得太過分，「不可能答應」。

市府秘書長賴明煌說明，嘉義車站不可能取消，但不反對嘉義縣新設車站，原本調度車站就設在車站內，藉由高架化機會，可將調度車站設於水上，並建議世賢路增設嘉水站與嘉義車站、嘉北車站串聯，使縣市交通更便利。

民進黨團幹事長、市議員黃盈智質詢涂醒哲，嘉縣之前提出縣市合併議題，現在又爭取嘉義車站南遷，就像（中國）大陸，完全不尊重我們，把我們當「小的」，市長你要表態。

黨團召集人黃露慧質詢表示，難道會吵的小孩就有糖吃？況且民眾的納稅錢沒有那麼好花，支持市長站出來跟中央表態、跟嘉縣說不。

王美惠、陳幸枝表示，嘉義縣不只要吃蛋白蛋黃，現在連蛋殼也要吃，小心膽固醇過高。