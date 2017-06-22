再生計畫啟動 竹市稅務局、頂竹圍停車場施工

2017-06-22 14:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府持續推動「停車場再生計畫」，繼東大、府後、北區行政大樓及牛埔停車場成功改造後，市府自營的稅務局及頂竹圍地下停車場改善工程今天施工，預計8月3日重新開放。

市長林智堅表示，「停車場再生計畫」共將更新9座停車場，要讓民眾對停車場藏汙納垢、燈光昏暗印象改觀，除打造明亮通風的舒適空間，更引進最先進的「車牌辨識系統」，再創友善、便利、智慧的停車環境。

稅務局地下停車場鄰近東門圓環及護城河公園，是中正路商圈重要停車點，由於使用頻率高，10年建物已呈現燈光昏暗、地面牆面污黑、地坪破損情形；而頂竹圍地下停車場則鄰近竹蓮寺及竹蓮市場，7年多來服務市場購物人潮與周邊社區市民，兩停車場地理位置方便，使用率都高達8成，本次工程除全面建置「車牌辨識系統」，全面進入免票卡時代，更改善漏水問題，全面整頓停車環境。

林智堅表示，這次「稅務大樓」及「頂竹圍」停車場同步進行整修，共投入經費657萬，除改善漏水、地坪破損、燈光昏暗等硬體設備問題，更維持「市民需求擺第一」的建設標準，全面重新設計場區，運用全新的視覺系統，改善過去動線不明、標線紊亂的問題；除此之外，進出管制更採用「車牌辨識系統」，未來進出免票卡，由攝影系統自動進行出入辨識，市民停車繳費好便利。

林智堅表示，推動近兩年的「停車場再生計畫」，市府選定接近市區、全市使用率最高的9座停場進行改善，要創造真正便利、安全和友善婦幼的停車環境，已經啟用16年的明志書院停車場，在去年完工後附設哺乳室、遊戲室，而過去一到夏天就變成40度「大烤箱」的府後停車場，現在通風、明亮，給予市民五星級的舒適環境。

交通處說明，除硬體設施升級，未來停車場也將提供租借嬰兒車、雨傘、工具及提供手機充電等便民服務。

稅務局地下停車場即日起將封場42天，除升級停管設備，路面、牆面及其附屬設施一併辦理改善工程，預計8月3日重新開放。頂竹圍地下停車場本次主要針對停管系統升級，同時增加友善車位、標線型人行道，考慮市場採買購物的停車需求，會採取部分施工、部分開放停車的方式進行。兩處停車場周邊都有替代的停車方案，請市民多利用。