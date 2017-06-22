這顆南瓜長大狂！竟比人還大、長輩看到超驚嘆...

這顆南瓜也太大了吧！（圖由乜寇．索克魯曼提供）

2017-06-22 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕這顆大南瓜超級大！大到連人都抱不住、長輩看到都超驚嘆！

作家乜寇．索克魯曼稍早在臉書上分享超大南瓜，不少網友看到後都好震驚，因為這顆南瓜竟然大到連一名成年人都環抱不住。

該顆大南瓜是由南投信義鄉農友全蔣清栽種，上星期粗估長到800台斤，長到比人還大，今天北上參加新北市全國大南瓜比賽，盼能打破731台斤的全國紀錄；信義鄉農會日前表示，就目視大南瓜份量來看，有望打破全國紀錄，若能突破1000台斤，就能打破日本保持的900多斤紀錄，成為新的亞洲南瓜王。

乜寇．索克魯曼也替全蔣清加油打氣，「望鄉部落村長大南瓜今天下午要北上比賽，大家一起來加油，就連耕種了大半輩子的老人家看了也很驚嘆」。

網友見狀後則是驚呼說，「天哪太厲害惹！」「太驚訝了」、「這要全部落的族人都來才吃得完吧」、「太厲害了！冠軍冠軍！！」

長輩看到也驚訝！（圖由乜寇．索克魯曼提供）

該顆大南瓜是由南投信義鄉農友全蔣清栽種。（圖由乜寇．索克魯曼提供）

全蔣清栽種的美國大南瓜，經悉心照料已長到8百台斤，盼能打破全國紀錄（圖由乜寇．索克魯曼提供）