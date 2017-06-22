盲生到中社賞荷 摸蓮蓬笑稱「像東加鼓」

2017-06-22 14:13

〔記者歐素美／台中報導〕夏季是賞荷的季節，后里中社觀光花市打造千坪荷花池，今天邀請惠明視障者教養院院生到場表演及賞荷，盲生用鼻子及雙手去聞、去觸摸，取代用眼睛看。有人說，荷花跟牽牛花一樣大，老師忙著解釋「差很多啦」；有人說，香味聞起來好像是粉紅色的，超神準；還有盲生覺得蓮蓬長的像非洲東加鼓，就著荷葉及蓮蓬當場打起鼓來，玩性十足，非常興奮。

夏天是賞荷的季節，中社花市今年擴充千餘坪的荷花田，種植大憨蓮、建蓮、石蓮等品種荷花，池畔則有進口大花萱草、非洲菊、香水蓮、觀音蓮、夜蓮及落雨松等，花期預估可到9月中旬。

中社花市業者賴啟文表示，惠明盲人福利會執行長賴弘毅日前去逝，其生前為推動校務及募款，曾多次與中社花市合作，為感念賴執行長的協助，這次荷花季開幕特別以「聖者音樂會」為題，邀請惠明視障者教養院院生以音樂表達對這位如荷花般聖潔師長的思念，院生在小提琴、薩克斯風等伴奏下，演唱膾炙人口的you raise me up等歌曲。

惠明視障者教養院院長周鳳雪表示，每一首歌都代表著學生對賴執行長的離去不捨與思念；中社花市賴啟文表示，能力所及將持續關心惠明視障者教養院，並一如往常捐贈助學金。

惠明視障者教養院院生隨後也在中社花市員工協助下，用手、鼻及心代替雙眼賞荷，院生王展偉說，荷葉好大，摸起來像媽媽的肚子；呂文貴則說蓮蓬好像東加鼓，且荷葉敲打起來有聲音，當場興奮地打起荷葉鼓。

相關影音