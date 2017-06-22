勞檢罰慣老闆 上櫃公司、統聯被罰30萬元

統聯客運使勞工單月加班逾46小時法定上限，遭罰30萬元。（圖由新北市政府勞動檢查處提供）

2017-06-22 13:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府勞工局今天公布今年第3波違反勞動基準法、職業安全衛生法名單，以未依法給付加班費最嚴重，其中上櫃公司精華光學、統聯客運及電池製造業的臺灣湯淺各被罰30萬元。

勞工局公布今年第3波違反勞動基準法、職業安全衛生法雇主名單共393家，其中勞基法違規情形以未依法給付加班費最嚴重，共有109家；其次為使勞工超時工作，共101家；未給勞工例假者有56家；未足額提撥勞工退休準備金者有5家。而違反職安法部分以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共53家。

其中，上櫃公司精華光學、客運業的統聯客運及電池製造業的臺灣湯淺，分別使勞工單月加班達65、73及92小時，逾46小時法定上限，各遭罰30萬元，是本次被處罰鍰金額最高的業者；另電腦製造業的亞旭電腦及清潔服務業的欣中環保企業，金額各為20萬元；以及印刷服務業的彩之坊科技及保全業的國興保全亦分別遭處罰18萬元。

勞工局強調，將持續加強法令宣導，增進雇主對於法令的認識，及強化勞工朋友的權利意識，亦將持續針對有違規紀錄的雇主實施複查，同時更呼籲這些受罰的雇主莫存僥倖，積極依法改善。