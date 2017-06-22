網賣高價水果被爆「假履歷」 北市議員點名3電商平台

2017-06-22 13:45

〔記者何世昌／台北報導〕民進黨台北市議員黃向羣日前揭露「愛上新鮮」電商平台疑似偽造產履標章；今早再度召開記者會點名SuperBuy市集、好果鄰居、PChome賣商等3電商平台在網路販賣標榜有機、產履的高價水果，但實際商品卻無認證標章。北市產發局初步認定行為似有違反《農產品生產及驗證管理辦法》，將約談業者釐清。

黃向羣今上午召開「電商詐欺大平台，產履、有機都造假」記者會。黃指出，SuperBuy市集、好果鄰居、PChome賣商「果之家」在網路販賣號稱有機、產履的高價水果，其價格是市場行情2倍。但黃指出，SuperBuy市集的芭蕉百香果金桔芒果、好果鄰居的芒果，及PChome賣商「果之家」的芒果；實際收到商品時，水果僅以塑膠或網套包覆，並無相關認證標章、也沒QRcode可掃描產履，根本是「假產履」。

黃還說，SuperBuy市集的鳳梨木瓜，好果鄰居的金桔蘋果檸檬，在網路上標榜「有機」，但實際商品附上有機認證機構、認證字號等證明，似違反《有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法》，質疑是「假有機」。

北市產發局農發科長劉永修表示，經比對電商平台資料與實際商品後，初步認定3間業者似有違反《農產品生產及驗證管理辦法》，已通知業者將商品下架，並將約談；若農產品產履標示不清，有誤導之嫌，可處6萬至30萬元罰鍰。

北市主任消保官何修蘭則說，依消保法規定，若實際商品與商城標示不符，消費者可主張退費；但提醒消費者，務必要留存網頁資料以利佐證不符之處。

面對市議員質疑，好果鄰居表示，販售農產品有相關證書，農友寄到公司的大包裝上也有產銷、有機認證標章，但因會分成小包裝售出，應是這部分未做得很完善，目前已尋求輔導並進行改善；PChome賣商「果之家」則已將芒果商品頁面下架。至於SuperBuy市集則尚未回應。