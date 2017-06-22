三等特考行政警察考刑法 補教師：也可考消防、海巡？

2017-06-22 12:58

〔記者王捷／台南報導〕警察三等特考行政警員考題出現刑法題目，令部分考生認為不公平，但考選部回應，只要與命題範圍相關都可能成為考題，有加註在命題大綱上提醒考生，但爆料的補教師認為，這考選部硬坳，若照考選部說法，不僅刑事、行政不分，只要與法律相關，行政警察是否也加考海巡作業？還是消防法？這次考試重創基層警員士氣，有警員會到監察院申訴，檢舉圖利特殊族群的問題。

補習班老師說，考選部在大綱有列備註但書，「命題大綱為考試命題範圍之例示，實際試題仍得命擬相關之綜合性試題。」但是往年的考試，都不曾出現行政警員考試有刑事警員考題的情況，如果依造考選部的說法，相關試題都能出，那麼行政警察也可以考鑑識、外事、交通，甚至考消防、海巡或戶政等相關題目，如此就喪失警方專才專用的目的。

另外，警察三等特考內軌考生，除了警大應屆畢業生，還有警所的警員，他們想透過考試成為警官，但平時勤務繁雜，讀書的時間很少，又遇上這次的考試問題，重挫基層警員的士氣，補習班老師認為，會如此命題，恐怕是為了保障警大應屆畢業生考上三等特考的名額，這樣會造成內軌考生鬥爭，也就是自己人鬥自己人。

補習班老師透露，雖然警大對命題疑似出錯，指稱是考選部的問題，但是考選部的命題老師有部分是警大教授，他懷疑教授在授課時就會透露出題，保障警大應屆畢業生名額，尤其這次考試的題目圖利問題太明顯，就他所知已有多位學生向考選部申訴，同時向監察院檢舉。