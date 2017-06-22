北高雄家扶中心書香列車服務鳳山社區學童

2017-06-22 12:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕北高雄家扶中心為了落實對社區服務及關懷，自6月起舉辦3場鳳山區向日葵兒童才藝營，本月書香列車開抵小木偶創藝空間，主題是「瓦楞板創作—年年有魚」，吸引了社區兒童42人參加，場面熱鬧滾滾。

活動課程搭配「書香閱讀」，讓兒童閱讀繪本，請兒童們在閱讀過後，將印象最深刻的一幕畫下來，並發揮創意創造出另一個故事，引導孩子從故事中學習、動腦。

課程邀請熱心公益的沈美珍老師，來教導孩子們製作及學習，每個小朋友在圖畫紙上畫一隻有設計感的魚，一開始小美跟小兆都不敢下筆，老師請他們到黑板畫看看，試畫過幾隻魚後，小美跟小兆回去座位畫在圖畫紙上，畫出心得後一張接著一張畫，畫到欲罷不能。

老師以十足的耐心與愛心，逐步引導孩子從認識材料到完成作品，學童們發揮無限創意，透過平時常接觸的瓦楞板，再搭配油漆用批土及油畫顏料，讓瓦楞板作品活了起來，在一片歡笑聲中，愉快又難忘。

北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，中心舉辦社區才藝營已行之有年，總是引起社區兒童廣大迴響，未來會推動更多既用心、又創新的才藝營活動，藉此機會讓兒童學習正向的人際互動及各種不同的才藝。

魏宗胤主任也呼籲社會大眾，一起關懷與幫助弱勢家庭，並協助推動扶幼工作，造福更多需要幫助的兒童；有意關心和協助民眾可與北高雄家扶中心鳳山服務處聯絡，聯絡電話：776-5080。