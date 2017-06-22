升遷聘用 真有老闆看星座、血型

2017-06-22 12:22

〔記者黃邦平／台北報導〕別說老闆不迷信！最新一份調查發現，17％受訪企業坦言，決定升遷或進用新人時，會參考員工的星座；也有14.9％會參考血型，11.7％會參考其他命理。

《yes123求職網》「雞年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查調查」，57.4％受訪企業表示上半年曾替員工加薪，下半年48.9％也有加薪計畫，不過這兩個數字都比去年同期低；調查中發現，僅有13.2％上班族透露，上半年曾獲得公司加薪，只有11.8％聽說公司在今年第三季要加薪，有10.5％聽說公司可能擴編。

整體而言，調查發現企業景氣樂觀度下降，上班族也變悲觀；《yes123求職網》發言人楊宗斌解讀，這意味著上班族對未來的看法恐怕要轉趨保守，重新思考職涯規劃。

第三季「徵才意願較高」的行業分別是：「傳統製造業」（97％）、「科技資訊」（95.8％）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（92.5％）、「運輸與物流倉儲」（90.5％）、「批發零售與貿易」（90.3％）！

楊宗斌研判，下半年企業求才情況可望屬於「外熱、內微溫」，出口導向產業有訂單加持，人力需求不斷，內需產業端看「一例一休」效應，將左右「正職」與「兼職」人員的雇用比例。

不管有沒有加薪或減薪，裁員或擴編，根據《yes123求職網》的調查，有57.9％受訪上班族計畫在第三季換工作，比例前一季略低，也少於去年同期的66.8％。平均月薪期望值落在3萬7075元，比前一季少了142元，也低於去年同期。

近期有立委提案修法，除了高階工作外，雇主招募或聘用員工時不能僅標示「薪資面議」，需要載明「薪資級距」；但調查發現，42.6％的企業不願意公開揭露起薪範圍，另有31.9％只願意公開部分職缺起薪範圍。

另外，在就業服務法中「反歧視」的正面表列項目，除了原有種族、階級、語言等15項，也有立委提案再加入「星座、血型、命理」等項，此次調查發現，對於現職員工升遷或新進人員聘用，有17％的企業坦言會參考星座，14.9％表示會參考血型，還有11.7％會參考命理。

「雞年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」是《yes123求職網》於2017年6月8日到6月19日，以網路問卷抽樣，調查目前有正職工作的會員，有效問卷1216份，信心水準為95％，誤差值為正負2.81％。企業有效問卷共940份，信心水準為95％，誤差值為正負3.2％。